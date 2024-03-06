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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

Однако она сделала многое для возобновления конфронтации Москвы и Вашингтона, отметил представитель Кремля

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом
Виктория Нуланд
Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, объявившая о планах уйти в отставку в ближайшие дни, - талантливый дипломат, но она способствовала возобновлению российско-американской конфронтации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это - очень талантливый дипломат, это - дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом представитель Кремля заявил, что "было бы лучше, если бы свои таланты она применяла на мирном, конструктивном поприще".

По его словам, Нуланд "сыграла большую роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, она сыграла большую роль и в провоцировании, и в исполнении государственного переворота на Украине".

"Она сделала очень многое для возобновления конфронтации с нашей страной", - добавил Песков.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о скором уходе Нуланд в отставку.

"Виктория Нуланд дала мне знать, что планирует в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам", - приводились в заявлении американского внешнеполитического ведомства слова Блинкена.

Виктория Нуланд Госдепартамент Дмитрий Песков США Энтони Блинкен
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