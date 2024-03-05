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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Блинкен сообщил, что Виктория Нуланд уходит в отставку

Блинкен сообщил, что Виктория Нуланд уходит в отставку
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о скором уходе в отставку своего заместителя Виктории Нуланд, сообщил во вторник Госдеп.

"Виктория Нуланд дала мне знать, что планирует в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Глава Госдепартамента отметил, что они вместе с президентом США Джо Байденом попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса временно исполнять обязанности Нуланд.

Блинкен поблагодарил Нуланд за ее работу в Госдепе, говорится в заявлении.

Виктория Нуланд Госдепартамент США Джо Байден Энтони Блинкен
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