Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес шахматиста и оппозиционного политика Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.
Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в среду.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
Каспаров - советский и российский шахматист, чемпион мира по шахматам, участвовал в оппозиционном движении, в 2013 году уехал из России.
Минюст РФ включил Каспарова в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.