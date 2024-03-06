Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов
Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес шахматиста и оппозиционного политика Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в среду.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Каспаров - советский и российский шахматист, чемпион мира по шахматам, участвовал в оппозиционном движении, в 2013 году уехал из России.

Минюст РФ включил Каспарова в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.

Росфинмониторинг Гарри Каспаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пятеро погибли при подрыве автобуса на мине в Кировске в ЛНР

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

В СК возможной причиной пожара на ТЭЦ в Шагонаре назвали скопление угольных газов

Блогер Евгений Савин заочно арестован по делу о повторной дискредитации ВС РФ

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

Возможность пересдать ЕГЭ в год сдачи может появиться уже в июне 2024 года

В Думу внесли поправки о судьбе уголовно осужденных, заключивших военный контракт

Новую программу модернизации ЖКХ в России утвердят в ближайшие месяцы

Новую программу модернизации ЖКХ в России утвердят в ближайшие месяцы

МИД РФ заявил о последствиях размещения ядерного оружия США на севере Европы

Соглашения о сдерживании роста цен на продовольствие заключены в 34 регионах РФ

Соглашения о сдерживании роста цен на продовольствие заключены в 34 регионах РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });