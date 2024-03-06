Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес шахматиста и оппозиционного политика Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Соответствующая информация появилась в списке Росфинмониторинга в среду.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Каспаров - советский и российский шахматист, чемпион мира по шахматам, участвовал в оппозиционном движении, в 2013 году уехал из России.

Минюст РФ включил Каспарова в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года.