Что произошло за день: среда, 6 марта

Происшествия на комбинате "Металлоинвеста" и на ТЭЦ в Туве, выход Никки Хейли из гонки за выдвижение кандидатом в президенты США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Михайловский ГОК "Металлоинвеста" дважды подвергся атаке беспилотника. После первой атаки на складе начался пожар, там загорелся резервуар с топливом. Огонь потушили. Производственный процесс на комбинате продолжался в штатном режиме.

- В результате пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве пострадали 23 человека. Ростехнадзор сообщил, что произошел техногенный взрыв. Возбуждены два уголовных дела. По версии следствия, причиной ЧП стало скопление угольных газов.

- Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК.

- Правкомиссия одобрила выкуп российского "Яндекса" у Yandex N.V консорциумом инвесторов, сообщил "Интерфаксу" источник в правительственных кругах.

- Никки Хейли объявила о выходе из гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Решение принято после публикации результатов "супервторника", согласно которым Хейли выиграла только в Вермонте. Экс-президент США Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден призвали сторонников Хейли голосовать за них.

- Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов.

- Блогер и бывший футболист Евгений Савин ("Красава") заочно арестован по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил РФ.

- Выпускникам могут разрешить пересдавать один из экзаменов в рамках ЕГЭ уже с июня этого года. В Рособрнадзоре сообщили, что первый результат будет аннулироваться, поэтому выбирать лучший из них будет невозможно.

- Российских и белорусских теннисистов допустили к ОИ в Париже в нейтральном статусе.