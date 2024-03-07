Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Минобороны РФ заявило о поражении шести дронов ВСУ над тремя регионами за ночь

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Тульской областями и перехватили один дрон над Курской областью, сообщило министерство обороны в четверг.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны Тульская области Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РЖД завершили восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой после ЧП

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетную опасность вновь объявили в Курской области

Система ПВО сбила два дрона ВСУ над Тульской областью

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

Что произошло за день: среда, 6 марта

Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Пятеро погибли при подрыве автобуса на мине в Кировске в ЛНР

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом

Песков назвал уходящую в отставку Нуланд талантливым дипломатом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });