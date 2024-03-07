Минобороны РФ заявило о поражении шести дронов ВСУ над тремя регионами за ночь

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Тульской областями и перехватили один дрон над Курской областью, сообщило министерство обороны в четверг.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей", - говорится в сообщении ведомства.