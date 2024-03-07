Что случилось этой ночью: четверг, 7 марта

Ракетная опасность в Курской, Воронежской и Белгородской областях, землетрясение на Филиппинах, умер режиссер Римас Туминас

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ракетную опасность объявили в Воронежской и Белгородской областях. Кроме того, опасность дважды объявляли в Курской области.

- Минобороны заявило о поражении шести дронов ВСУ над тремя регионами за ночь. Один был перехвачен над Курской областью, пять - над Брянской и Тульской областями.

- Умер театральный режиссер Римас Туминас. Об этом сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

- МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана. Как следует из базы МВД, Роган разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

- Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах. По интенсивности сотрясений сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

- Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах на 2024 год. Голосование прошло за несколько дней до крайнего срока - частичный шатдаун грозил случиться уже в пятницу.