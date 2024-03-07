Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Что случилось этой ночью: четверг, 7 марта

Ракетная опасность в Курской, Воронежской и Белгородской областях, землетрясение на Филиппинах, умер режиссер Римас Туминас

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ракетную опасность объявили в Воронежской и Белгородской областях. Кроме того, опасность дважды объявляли в Курской области.

- Минобороны заявило о поражении шести дронов ВСУ над тремя регионами за ночь. Один был перехвачен над Курской областью, пять - над Брянской и Тульской областями.

- Умер театральный режиссер Римас Туминас. Об этом сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

- МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана. Как следует из базы МВД, Роган разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

- Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах. По интенсивности сотрясений сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

- Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах на 2024 год. Голосование прошло за несколько дней до крайнего срока - частичный шатдаун грозил случиться уже в пятницу.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода

Талибы начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Филиппинах

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах на 2024 год

Палата представителей США одобрила пакет законопроектов о расходах на 2024 год

Умер режиссер Римас Туминас

Трамп обратился к сторонникам Хейли с призывом отдать голоса ему

Байден призвал сторонников Хейли поддержать его на президентских выборах

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

Протестующие польские фермеры стали разбирать брусчатку и забрасывать полицейских

Протестующие польские фермеры стали разбирать брусчатку и забрасывать полицейских

Никки Хейли может в среду объявить о выходе из президентской гонки в США

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах

После отказа от встречи с Лавровым МИД спросил европейских послов об их планах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });