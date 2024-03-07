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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Правительство подтвердило индексацию социальных пенсий с апреля на 7,5%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В России социальные пенсии будут повышены на 7,5% с 1 апреля, что затронет более 4 млн человек, сообщила пресс-служба правительства.

В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год, отмечается в сообщении.

"Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца", - напомнили чиновники.

Кроме того, с 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. В том числе - военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Правительство Социальный фонд
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