Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В России с апреля проиндексируют социальные пенсии на 7,5%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минтруд планирует проиндексировать социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля, что позволит повысить выплаты для более 4 млн человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год, - говорится в сообщении. - Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек".

"На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете на предусмотрено 37,5 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля.

Среди граждан, для которых повышается пенсия с 1 апреля, более 3,4 млн получателей социальных пенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

В Минтруда напомнили, что получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

Минтруда правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 9 февраля

Белоусов поручил к июню подготовить новый федеральный проект по развитию аэродромов

Россия с августа 2024 года введет экспортную пошлину на кедровые орехи

Россия с августа 2024 года введет экспортную пошлину на кедровые орехи

Депозитарий Евросоюза Clearstream разблокировал акции Polymetal

РКН сообщил о проверке образовательного сервиса Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

РКН сообщил о проверке образовательного сервиса Duolingo на ЛГБТ-пропаганду

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной гражданской службы

"СПБ биржа" выявила собственное несоответствие требованиям первого уровня листинга

"СПБ биржа" выявила собственное несоответствие требованиям первого уровня листинга

В России расширили списки контролируемых наркотических средств и наркосодержащих растений

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

Умер президент HeadHunter Михаил Жуков

В российской гостиничной отрасли увеличивается дефицит кадров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });