В России с апреля проиндексируют социальные пенсии на 7,5%

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минтруд планирует проиндексировать социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля, что позволит повысить выплаты для более 4 млн человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год, - говорится в сообщении. - Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек".

"На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете на предусмотрено 37,5 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля.

Среди граждан, для которых повышается пенсия с 1 апреля, более 3,4 млн получателей социальных пенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

В Минтруда напомнили, что получатели социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.