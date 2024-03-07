Путин прибыл в Краснодар

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Краснодар, где, как ожидается, посетит Высшее военное авиационное училище и крупнейший на юге России спортивный комплекс по самбо.

Краснодарское высшее военное училище летчиков имени героя Советского Союза А.К.Серова ведет свою историю с 1938 года, с создания в Чите 30-й военной школы пилотов. В 1960 году училище было передислоцировано в Краснодар.

В настоящее время в училище идет подготовка летного состава по пяти военным специальностям в интересах Вооруженных сил РФ, федеральных органов власти, а также иностранных государств.

С сентября 2017 года училище приступило к обучению курсантов-девушек. В 2022 году состоялся первый выпуск - 14 девушек, в 2023 году училище подготовило 13 выпускниц. Ожидается, что президент встретится с курсантками.

"Дворец самбо" является частью масштабного проекта в Краснодаре, получившего название "Город спорта". Комплекс по самбо является крупнейшим на юге России, он построен за полтора года и вмещает 3000 зрителей. Первый крупный турнир по самбо пройдет здесь в мае - это будет финал соревнований Летней спартакиады учащихся России.

Развитие самбо и в целом единоборств - приоритетное направление в спортивной сфере для Краснодарского края. С 2019 года здесь начато строительство центров единоборств в каждом муниципалитете, уже открыто 26 объектов, до конца текущего года планируется завершить строительство еще 18 центров единоборств.