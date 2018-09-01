В краснодарское авиационное училище на обучение приняты 15 девушек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Более 400 курсантов начали обучение на первом курсе Краснодарского высшего военного авиационного училища, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"1 сентября более 400 курсантов начали обучение на первом курсе в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, в том числе 15 девушек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прошлом году впервые в новейшей российской истории в училище поступили 16 девушек. Как ранее рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Минобороны не пожалели о своем решении, так как девушки показывают хорошие результаты.

На данный момент в краснодарском авиационном училище обучается 2648 человек. За годы своего существования училище выпустило более 26 тысяч авиационных специалистов, из них более 17 тысяч летчиков.