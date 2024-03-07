Патрушев заявил об отработке на учениях НАТО сценария противостояния с Россией

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО "Стойкий защитник 2024" отрабатывается противостояние с Россией, это ведет к росту напряженности.

"Начавшиеся учения объединенных вооруженных сил НАТО в Европе под названием "Стойкий защитник 2024", в ходе которых отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, безусловно, повышают напряженность и дестабилизируют ситуацию в мире", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

"Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России. За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязала более ста войн и военных конфликтов по всему миру - и готовится к очередным", - отметил Патрушев.

"Планируется дальнейшее расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Арктике", - сказал Патрушев.

Он заявил, что Запад участвует в украинском конфликте, оказывая Киеву военную и военно-техническую помощь.

"Продолжая предоставление масштабной военной и военно-технической помощи, Запад реально участвует в вооруженном конфликте", - сказал он.

"В связи с провалом разрекламированного украинского контрнаступления и успешными действиями Вооружённых сил России президент Франции Макрон по итогам состоявшейся 26 февраля в Париже конференции, посвященной Украине, не исключил возможность отправки на Украину натовских военных контингентов. По его словам, государства Запада намерены сделать всё, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать победу на Украине", - заявил Патрушев.

"Президент России в своем послании Федеральному Собранию напомнил о судьбе тех, кто направлял свои контингенты на территорию нашей страны, и предупредил о том, что теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны, что у России есть оружие, которое может поражать цели на их территории", - сказал Патрушев.

Он также заявил, что "попытки Запада дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе продолжаются".

"Ярким примером служат события октября прошлого года в Дагестане, когда в результате провокаций и подстрекательств из-за рубежа, распространяемых в сети Интернет, произошли массовые беспорядки, приведшие к нарушению работы аэропорта. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря оперативным действиям правоохранительных органов и органов власти", - сказал Патрушев.

По его словам, 3 марта в ингушском населенном пункте Карабулак ликвидирована группа из шести боевиков - сторонников международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).