Глава NORTHCOM предложил расширить военную активность США в Арктике

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Соединенным Штатам следует расширить военное присутствие в Арктике и, в первую очередь, у побережья Аляски на фоне растущей военной активности России и Китая в регионе, заявил в комитете Сената по вооруженным силам глава Северного командования американских вооруженных сил (NORTHCOM) генерал Грегори Гийо.

"Лучший способ противостоять им - это иметь собственное присутствие. Таким образом, проведение учений и патрулирований чрезвычайно важно у всего нашего побережья, в первую очередь, в районе Аляски", - сказал он.

"И то же самое относится к северо-востоку (Атлантике), чтобы обеспечить свое присутствие там", - сказал он, подчеркнув необходимость широкой программы учений с большим количеством партнеров, демонстрирующей решимость защитить этот стратегический регион.

Генерал сообщил, что Китай вскоре начнет направлять самолеты в районы опознавательных зон в ПВО США. "Я думаю, что это произойдет уже в этом году. Я испытываю обеспокоенность по поводу растущих возможностей Китая не только в отношении самолетов, но также кораблей и даже подводных лодок, которые могут перемещаться дальше от Китая и ближе к нашим берегам", - сказал он.

По его данным, Китай проводит региональную морскую деятельность "под прикрытием технических или научных исследований".

"Но мы считаем их безусловно многоцелевыми, включающими военные задачи. Я ожидаю увидеть воздушную активность в аляскинской части Арктики уже в этом году", - подчеркнул главком NORTHCOM.

Гийо заявил, что Россия также наращивает свои военные силы в Арктике.

"Буквально на прошлой неделе, впервые за более чем два года, русские направили два бомбардировщика Bear (Ту-95МС) через так называемую линию GIUK (линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, проходящей между Гренландией, Исландией и Великобританией). Они приближались к опознавательным зонам ПВО Канады и США", - сказал он.

"Мы могли постоянно отслеживать их благодаря радиолокационной сети и обмену информацией между странами по линии EUCOM (Европейское командование ВС США)", - сказал Гийо. "Нам не пришлось их перехватывать, потому что... русские развернулись, не дойдя до этой зоны ПВО", - добавил он.