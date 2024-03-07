ФСБ сообщила о предотвращении вооруженного нападения на столичную синагогу

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В ФСБ заявили о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который готовили боевики запрещенного в РФ афганского "филиала" ИГИЛ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "ИГИЛ" в Афганистане - "Вилаят Хорасан", члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы", - заявили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ФСБ, боевики вели подготовку к совершению нападения на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.

"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - сообщили в ЦОС.

По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка теракта).

"В ходе следственных действий по месту проживания радикалов в Калужской области обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства", - сообщили в спецслужбе.