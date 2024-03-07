Что произошло за день: четверг, 7 марта

Швеция стала членом НАТО, в Евросоюзе готовят санкции в связи со смертью Навального, Илзе Лиепа лишилась литовского гражданства

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Швеция вступила в НАТО. Протокол о присоединении страны к альянсу вступил в силу. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон передал документы госсекретарю США Энтони Блинкену.

- Инцидент на "Северстали" в Вологодской области произошел из-за попадания дрона в четверг утром. Предприятие работает в штатном режиме.

- ФСБ сообщила о предотвращении вооруженного нападения на столичную синагогу. По данным службы, на территории Калужской области при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

- В ЕС подготовили санкции в связи со смертью Алексея Навального, сообщил Bloomberg. В черные списки могут попасть 35 человек, включая нескольких чиновников и сотрудников тюремной системы, судей, а также колонии ИК-3 Харп и ИК-6 Мелехово.

- Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября.

- В Казанском танковом училище случился пожар, по предварительным данным, из-за неисправной проводки. Никто не пострадал.

- Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства.

- Камилу Валиеву исключили из сборной России. CAS 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года.