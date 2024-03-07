ЦБ предложил обязать крупных продавцов принимать оплату через СБП уже в 2024 г.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Прием оплаты товаров через Систему быстрых платежей (СБП) и цифровыми рублями может стать обязательным. Соответствующие поправки в статью 16.1 закона о защите прав потребителей, которой семь лет назад крупных продавцов обязали принимать карты "Мир", подготовил и внес на рассмотрение профильных ведомств ЦБ РФ. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией.

Согласно проекту, обязанность сначала затронет продавцов (в том числе владельцев агрегаторов информации о товарах или услугах) с выручкой за предшествующий календарный год более 30 млн рублей. Они должны будут обеспечить прием оплаты по СБП с 1 октября 2024 года, возможность оплаты цифровыми рублями - с 1 октября 2026 года.

Торгово-сервисные предприятия (ТСП) с выручкой за предшествующий календарный год более 20 млн рублей обязаны будут принимать оплату по СБП с 1 октября 2025 года. Прием оплаты цифровыми рублями им необходимо обеспечить с 1 октября 2027 года.

При этом сохраняется то же исключение, что действует и в части обязанности продавцов принимать карты "Мир": она не распространяется на их торговые объекты, чья годовая выручка не превышает 5 млн рублей.

"Законопроектом предусмотрена этапность обеспечения ТСП возможности проведения платежей с использованием СБП и цифровых рублей, что позволит ТСП подготовиться к реализации требований законопроекта. Аналогичный подход был использован для введения обязательности приема платежных карт "Мир" и показал свою эффективность", - говорится в письме ЦБ, сопровождающем законопроект.

Проект нацелен на содействие развитию конкуренции, повышение качества и доступности платежных услуг, а также масштабирование проведения расчетов цифровыми рублями. Поскольку эквайринговые комиссии для торговых предприятий в СБП и на платформе цифрового рубля существенно ниже среднего уровня, принятие закона также позволит ТСП сократить издержки на платежные услуги, говорится в пояснительной записке.

Количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через СБП, по итогам 2023 года достигло 1,5 млн (560 тыс. в 2022 году), сообщал ЦБ. Количество и сумма покупок в СБП за год выросли в 4 раза и составили 600 тыс. и 1,15 трлн руб. соответственно. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП выросла на 12 процентных пунктов – до 27%.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы. Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 17 участников и несколько десятков тысяч юрлиц и физлиц, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами. Кроме этого, ЦБ также обсуждает с Минфином использование цифрового рубля в бюджетном процессе. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.