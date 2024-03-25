Минэкономразвития не одобрило идею ЦБ обязать продавцов принимать оплату по СБП

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не поддержало законопроект, который обязывает крупных продавцов (с выручкой более 30 млн рублей за предшествующий календарный год) принимать оплату через Систему быстрых платежей (СБП) уже с октября 2024 года. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией. По мнению министерства, предложение ЦБ приведет к дополнительным расходам и административному давлению на бизнес.

ЦБ подготовил поправки в статью 16.1 закона о защите прав потребителей, которой семь лет назад продавцов поэтапно обязали принимать карты "Мир", сообщал источник "Интерфакса". Проект вводит обязанность приема оплаты по СБП сначала для крупных продавцов (в том числе владельцев агрегаторов информации о товарах или услугах), а затем для торгово-сервисных предприятий с выручкой за предшествующий календарный год более 20 млн руб., они должны будут принимать оплату по СБП с 1 октября 2025 года. При этом обязанность не распространяется на их торговые объекты, чья годовая выручка не превышает 5 млн руб.

"Минэкономразвития полагает, что предложенные законопроектом изменения повлекут рост дополнительных расходов как торгово-сервисных предприятий, так и кредитных организаций, а также будут способствовать навязыванию бизнесу сервиса платежных услуг СБП, решения об использовании которых должны приниматься предпринимателями самостоятельно, исходя из собственных предпочтений на основе анализа конкурентных предложений различных участников платежного рынка", - говорится в отзыве министерства.

Кроме того, законопроект обязывает применять СБП, но не предлагает использовать для оплаты альтернативные системы платежей, представленные на рынке, что является административным давлением на бизнес, считает Минэкономразвития.

Законопроект также предполагал обязать продавцов принимать оплату цифровыми рублями. Крупные продавцы должны обеспечить такую возможность с 1 октября 2026 года, продавцы с выручкой за предшествующий календарный год более 20 млн рублей – с 1 октября 2027 года. При этом сохраняется исключение для тех торговых объектов, чья годовая выручка не превышает 5 млн рублей.

Как сообщалось в пояснительной записке к проекту, он нацелен на содействие развитию конкуренции, повышение качества и доступности платежных услуг, а также масштабирование проведения расчетов цифровыми рублями. Поскольку эквайринговые комиссии для торговых предприятий в СБП и на платформе цифрового рубля существенно ниже среднего уровня, принятие закона также позволит продавцам сократить издержки на платежные услуги, говорится в пояснительной записке.

Количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через СБП, по итогам 2023 года достигло 1,5 млн (560 тыс. в 2022 году), сообщал ЦБ. Количество и сумма покупок в СБП за год выросли в 4 раза и составили 600 тыс. и 1,15 трлн руб. соответственно. Доля покупок товаров и услуг в общем количестве операций в СБП выросла на 12 процентных пунктов – до 27%.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы. Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 17 участников и несколько тысяч юрлиц и физлиц, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами. Кроме того, ЦБ также обсуждает с Минфином использование цифрового рубля в бюджетном процессе. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.