Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в феврале снизились на 3% к январю

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в феврале 2024 года снизились на 3% к январю, до 2,9 млн тонн. Об этом говорится в материалах РЖД.

В сравнении с февралем прошлого года объем перевозок на экспорт вырос на 33%.

Экспортные перевозки хлористого калия в феврале сократились на 4% к предыдущему месяцу до 1,06 млн тонн. Экспорт азотных удобрений упал на 9% до 930 тыс. тонн, фосфорных и сложных удобрений – вырос на 6% до 837 тыс. тонн.

В прошлом месяце в страны Латинской Америки было отправлено 1,23 млн тонн российских удобрений – на 8% меньше, чем в январе.

Отгрузки в страны Евросоюза составили 257 тыс. тонн, сократившись на 3%. В направлении Швейцарии, традиционной юрисдикции зарубежных трейдеров российских производителей, было перевезено 717 тыс. тонн удобрений (+5% к январю).

Поставки в Китай упали на 16%, в Индию – на 15% к январскому уровню, до 303 тыс. и 150 тыс. тонн соответственно.

Экспорт в страны СНГ, напротив, вырос на 19% и составил 136 тыс. тонн.

Международные транзитные перевозки удобрений по ж/д в феврале остались на уровне января и составили 817 тыс. тонн. В сравнении с февралем 2023 года они выросли более чем на 20%.

Внутренние перевозки удобрений по ж/д в прошлом месяце сохранились на прошлогоднем уровне, но снизились на 4% к январю этого года, составив 2,85 млн тонн.

Перевозки удобрений по железной дороге на экспорт, тыс. т: