Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в феврале снизились на 3% к январю
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в феврале 2024 года снизились на 3% к январю, до 2,9 млн тонн. Об этом говорится в материалах РЖД.
В сравнении с февралем прошлого года объем перевозок на экспорт вырос на 33%.
Экспортные перевозки хлористого калия в феврале сократились на 4% к предыдущему месяцу до 1,06 млн тонн. Экспорт азотных удобрений упал на 9% до 930 тыс. тонн, фосфорных и сложных удобрений – вырос на 6% до 837 тыс. тонн.
В прошлом месяце в страны Латинской Америки было отправлено 1,23 млн тонн российских удобрений – на 8% меньше, чем в январе.
Отгрузки в страны Евросоюза составили 257 тыс. тонн, сократившись на 3%. В направлении Швейцарии, традиционной юрисдикции зарубежных трейдеров российских производителей, было перевезено 717 тыс. тонн удобрений (+5% к январю).
Поставки в Китай упали на 16%, в Индию – на 15% к январскому уровню, до 303 тыс. и 150 тыс. тонн соответственно.
Экспорт в страны СНГ, напротив, вырос на 19% и составил 136 тыс. тонн.
Международные транзитные перевозки удобрений по ж/д в феврале остались на уровне января и составили 817 тыс. тонн. В сравнении с февралем 2023 года они выросли более чем на 20%.
Внутренние перевозки удобрений по ж/д в прошлом месяце сохранились на прошлогоднем уровне, но снизились на 4% к январю этого года, составив 2,85 млн тонн.
Перевозки удобрений по железной дороге на экспорт, тыс. т:
|Февраль 2024 г.
|Январь 2024 г.
|Изменение
|Всего
|2 919
|3 015
|-3 %
|в т.ч. по видам удобрений:
|хлористый калий
|1 064
|1 114
|-4 %
|азотные удобрения
|930
|1 026
|-9 %
|фосфорные и сложные удобрения
|837
|793
|6 %
|по основным направлениям поставок:
|страны Латинской Америки
|1 229
|1 341
|-8 %
|Швейцария
|717
|682
|5 %
|Евросоюз
|257
|266
|-3 %
|Китай, включая Гонконг
|303
|362
|-16 %
|Индия
|150
|176
|-15 %
|СНГ
|136
|114
|19 %