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Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в феврале снизились на 3% к январю

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в феврале 2024 года снизились на 3% к январю, до 2,9 млн тонн. Об этом говорится в материалах РЖД.

В сравнении с февралем прошлого года объем перевозок на экспорт вырос на 33%.

Экспортные перевозки хлористого калия в феврале сократились на 4% к предыдущему месяцу до 1,06 млн тонн. Экспорт азотных удобрений упал на 9% до 930 тыс. тонн, фосфорных и сложных удобрений – вырос на 6% до 837 тыс. тонн.

В прошлом месяце в страны Латинской Америки было отправлено 1,23 млн тонн российских удобрений – на 8% меньше, чем в январе.

Отгрузки в страны Евросоюза составили 257 тыс. тонн, сократившись на 3%. В направлении Швейцарии, традиционной юрисдикции зарубежных трейдеров российских производителей, было перевезено 717 тыс. тонн удобрений (+5% к январю).

Поставки в Китай упали на 16%, в Индию – на 15% к январскому уровню, до 303 тыс. и 150 тыс. тонн соответственно.

Экспорт в страны СНГ, напротив, вырос на 19% и составил 136 тыс. тонн.

Международные транзитные перевозки удобрений по ж/д в феврале остались на уровне января и составили 817 тыс. тонн. В сравнении с февралем 2023 года они выросли более чем на 20%.

Внутренние перевозки удобрений по ж/д в прошлом месяце сохранились на прошлогоднем уровне, но снизились на 4% к январю этого года, составив 2,85 млн тонн.

Перевозки удобрений по железной дороге на экспорт, тыс. т:

Февраль 2024 г. Январь 2024 г. Изменение
Всего 2 919 3 015 -3 %
в т.ч. по видам удобрений:
хлористый калий 1 064 1 114 -4 %
азотные удобрения 930 1 026 -9 %
фосфорные и сложные удобрения 837 793 6 %
по основным направлениям поставок:
страны Латинской Америки 1 229 1 341 -8 %
Швейцария 717 682 5 %
Евросоюз 257 266 -3 %
Китай, включая Гонконг 303 362 -16 %
Индия 150 176 -15 %
СНГ 136 114 19 %
РЖД
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