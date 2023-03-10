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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Перевозки удобрений на экспорт по сети РЖД в январе-феврале упали на 21%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Перевозки удобрений по сети РЖД на экспорт в январе-феврале сократились почти на 21% к аналогичному периоду прошлого года, до 4,7 млн тонн, следует из материалов компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Экспорт через погранпереходы просел в 2,3 раза, до 0,95 млн тонн, через порты – вырос на 1% и составил 3,7 млн тонн.

Международные транзитные перевозки удобрений при этом увеличились до 1,4 млн тонн против 0,15 млн тонн годом ранее.

Внутренние перевозки выросли на 14% и достигли 5,8 млн тонн.

Общий объем перевозок удобрений железнодорожным транспортом за два месяца 2023 года вырос на 7% в годовом выражении, до 12,1 млн тонн. В феврале этот показатель составил 5,85 млн тонн, увеличившись почти на 8% к февралю 2022 года.

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД в феврале составили 2,2 млн тонн, сократившись на 11% к январю 2023 года и на 20% - к февралю 2022 года. В том числе в страны Латинской Америки было отправлено 0,8 млн тонн удобрений, в Китай - 0,22 млн тонн (калийные удобрения), в другие страны Азии - 0,16 млн тонн.

Отгрузки в страны Евросоюза в феврале составили 0,2 млн тонн. В направлении Швейцарии, традиционной юрисдикции для регистрации зарубежных трейдеров российских производителей, было перевезено 0,6 млн тонн удобрений.

Экспорт в страны СНГ составил 0, 14 млн тонн.

РЖД
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