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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Четыре беспилотника уничтожены над Волгоградской областью

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу утром уничтожили четыре беспилотника над Волгоградской областью.

"Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее ведомство сообщало об уничтожении 11 дронов над Волгоградской областью и одного над Белгородской.

Минобороны РФ Волгоградская область
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