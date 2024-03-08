Четыре беспилотника уничтожены над Волгоградской областью

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в пятницу утром уничтожили четыре беспилотника над Волгоградской областью.

"Около 07.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее ведомство сообщало об уничтожении 11 дронов над Волгоградской областью и одного над Белгородской.