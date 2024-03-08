Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Что случилось этой ночью: пятница, 8 марта

США и Польша не отправят военных на Украину, акционеры одобрили продажу российского "Яндекса", Штаты построят порт в Газе для доставки гумпомощи

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину. Президент США отметил, что Киев просит у Вашингтона только оружие. Глава государства выразил мнение, что Россия "не остановится на Украине" и призвал продолжить поставки вооружения Киеву.

- Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского "Яндекса" консорциуму инвесторов. Сделку также одобрила правкомиссия по иностранным инвестициям.

- Штаты планируют построить в секторе Газа временный порт, который позволит значительно увеличить поставки гуманитарной помощи.

- Глава Минобороны Польши заверил, что польских солдат не будет на Украине. "Мы поддержим все инициативы, которые служат тому, чтобы Польша была в безопасности", - подчеркнул Владислав Косиняк-Камыш.

- Система ПВО уничтожила в ночь на пятницу 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью, один над Белгородской.

- ВКС РФ уничтожили два лагеря боевиков в Сирии. Ликвидировано более 20 террористов, заявили в российском ЦПВС.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент США призвал помочь Украине "остановить Россию"

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Устройства связи обнаружены на китайских грузовых кранах в портах США

Глава Минобороны Польши заявил, что польских солдат не будет на Украине

Глава Минобороны Польши заявил, что польских солдат не будет на Украине

Швеция вступила в НАТО

Парижская квартира Карла Лагерфельда выставлена на продажу за 5,3 млн евро

Парижская квартира Карла Лагерфельда выставлена на продажу за 5,3 млн евро

Германия продлила внешнее управление активами "Роснефти" до 10 сентября

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Балерина Илзе Лиепа и бизнесмен Юрий Кудимов лишены литовского гражданства

Швеция 7 марта официально станет 32-м членом НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });