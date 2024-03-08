Что случилось этой ночью: пятница, 8 марта

США и Польша не отправят военных на Украину, акционеры одобрили продажу российского "Яндекса", Штаты построят порт в Газе для доставки гумпомощи

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину. Президент США отметил, что Киев просит у Вашингтона только оружие. Глава государства выразил мнение, что Россия "не остановится на Украине" и призвал продолжить поставки вооружения Киеву.

- Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского "Яндекса" консорциуму инвесторов. Сделку также одобрила правкомиссия по иностранным инвестициям.

- Штаты планируют построить в секторе Газа временный порт, который позволит значительно увеличить поставки гуманитарной помощи.

- Глава Минобороны Польши заверил, что польских солдат не будет на Украине. "Мы поддержим все инициативы, которые служат тому, чтобы Польша была в безопасности", - подчеркнул Владислав Косиняк-Камыш.

- Система ПВО уничтожила в ночь на пятницу 15 украинских беспилотников над Волгоградской областью, один над Белгородской.

- ВКС РФ уничтожили два лагеря боевиков в Сирии. Ликвидировано более 20 террористов, заявили в российском ЦПВС.