Четыре белгородских муниципалитета подверглись атакам ВСУ за сутки

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

"В городе Белгороде двумя БПЛА атаковано здание коммерческой организации. В результате взрыва выбиты окна, повреждены кровля и фасад. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

В Белгородском районе, по его данным, село Наумовка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В результате падения дрона с последующей детонацией ранен мирный житель, он госпитализирован.

В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено 10 минометных снарядов, из них пять пришлось на окраину села. Есть пострадавший - у мужчины осколочные ранения. Вся необходимая медицинская помощь была оказана врачами ЦРБ, от госпитализации мужчина отказался. В частном жилом домовладении поврежден сарай.

Также в Козинке с БПЛА сброшено два взрывных устройства на частный жилой дом - в доме пробило крышу, в результате чего произошло возгорание чердачного помещения. Пострадавших нет. Еще один дрон противника упал в огород одного из частных домовладений - сотрудниками Минобороны РФ взрывное устройство обезврежено.

По окраинам сел Новостроевка-Вторая и Безымено выпущено пять минометных снарядов, по окраине села Дроновка - два минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Новостроевка-Первая с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства, после чего квадрокоптер был сбит в воздухе. Пострадавших нет, пробита кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

Из гранатомета обстреляли село Пороз - зафиксировано семь гранатометных выстрелов. Никто не пострадал. Есть незначительные повреждения в одном из торговых объектов. Над селом Головчино системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.

В Новооскольском городском округе в районе села Шараповка средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщил Гладков, в Яковлевском городском округе в районе села Озерово системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий на земле.