Гладков сообщил о двух сбитых беспилотниках под Белгородом

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух уничтоженных дронах над Белгородским районом.

"В Белгородском районе системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе сел Беломестное и Болдыревка", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков сообщил, что четыре белгородских муниципалитета подверглись атакам ВСУ за минувшие сутки.