Обломки сбитого в Курске беспилотника упали на поликлинику

Пострадавших нет

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обломки сбитого ранее над Курском украинского беспилотника упали на здание местной поликлиники, из-за угрозы взрыва проведена эвакуация соседнего здания стационара.

"В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв. метра кровли. Пострадавших нет", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты - в безопасное место.

"По моему поручению на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная", - добавил губернатор.