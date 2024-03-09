Ракетная опасность в Курской области отменена

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности в регионе. Об этом он написал в своем телеграм-канале в субботу.

Ракетная опасность в области действовала около трех часов.

Ранее сообщалось о сбитом в небе над Курском украинском БПЛА. Обломки дрона упали на крышу 6-й поликлиники, повредив 22 кв м кровли. Из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией были эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты – в безопасное место. Пострадавших нет.