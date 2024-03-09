Транспорт в Таганроге работает штатно наутро после атаки БПЛА

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Оперативные службы оценивают последствия атаки массовой атаки беспилотников на Таганрог в ночь с 8 на 9 марта, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

"В связи с массовой атакой БПЛА все оперативные службы города работают, оценивают последствия на земле. Городские структуры, транспорт работают штатно", - написал Фатеев в своем телеграм-канале.

Он также обратился к жителям города с просьбой не допускать лишних комментариев в соцсетях и сообщать в полицию при обнаружении обломков БПЛА.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении силами ПВО массовой атаки БПЛА на Таганрог. В результате атаки есть один пострадавший - сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле.

По словам главы региона, пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет.