Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:20

Транспорт в Таганроге работает штатно наутро после атаки БПЛА

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Оперативные службы оценивают последствия атаки массовой атаки беспилотников на Таганрог в ночь с 8 на 9 марта, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

"В связи с массовой атакой БПЛА все оперативные службы города работают, оценивают последствия на земле. Городские структуры, транспорт работают штатно", - написал Фатеев в своем телеграм-канале.

Он также обратился к жителям города с просьбой не допускать лишних комментариев в соцсетях и сообщать в полицию при обнаружении обломков БПЛА.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об отражении силами ПВО массовой атаки БПЛА на Таганрог. В результате атаки есть один пострадавший - сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле.

По словам главы региона, пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Андрей Фатеев Василий Голубев Таганрог Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 47 дронов в четырех регионах РФ

Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили массовую атаку украинских дронов на Таганрог

Что произошло за день: пятница, 8 марта

Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на село в Белгородской области

Над Белгородской областью сбиты еще два украинских дрона

Военные уничтожили три дрона ВСУ над Белгородской областью и один над Курской

Три из восьми котлов запущены на Шагонарской ТЭЦ

Три из восьми котлов запущены на Шагонарской ТЭЦ

ПВО уничтожила 11 дронов над Волгоградской областью и один над Белгородской

Что произошло за день: четверг, 7 марта

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });