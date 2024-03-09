Сотрудник МЧС был ранен во время устранения последствий атаки БПЛА на Таганрог

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сотрудник МЧС получил ранение во время массовой атаки украинских беспилотников на Таганрог, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле", - говорится в телеграм-канале губернатора.

Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет.

Голубев также сообщил, что средства ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников на подлете к Морозовску.