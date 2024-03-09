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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Российские военные сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в субботу Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, атака была пресечена около 14:15 мск.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО сработала на подлете к городу украинского БПЛА в Грайворонском городском округе. "По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны Белгородская область
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