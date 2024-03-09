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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Военные РФ сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российские военные вечером в субботу сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, атака была пресечена около 18:10 по Москве.

Ранее в субботу в министерстве сообщали об уничтожении средствами ПВО беспилотника ВСУ над Белгородской областью. По данным ведомства, атака была пресечена около 14:15 по московскому времени.

Белгородская область Минобороны РФ
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