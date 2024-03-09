Роспотребнадзор готов противостоять новым инфекциям на фоне разговоров о "болезни Х"

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Готовность к новым инфекционным вызовам в России на сегодняшний день находится на высоком уровне, специалисты занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования, заявили в Роспотребнадзоре.

Руководитель государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн ранее заявил, что избежать возникновение нового потенциального заболевания, называемого "болезнью Х", будет сложно, однако можно предотвратить пандемию и справиться с ней.

"Российские специалисты занимаются разработкой новых вакцин и систем тестирования. Сотрудники Роспотребнадзора работают с представителями других стран, чтобы оперативно распознавать появляющиеся угрозы и своевременно реагировать на них (...) На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне", - сообщила пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что "болезнь X" ежегодно обсуждается научным сообществом на площадках известных форумов, конгрессов и конференций. Это тема регулярно появляется в информационном пространстве и выгодна крупным фармкампаниям в том числе, благодаря памяти о пандемии коронавируса.

"Термин "болезнь X" существует уже много лет. Определение подразумевает под собой абстрактное заболевание, вызываемое неизвестным патогеном, и сроки его появления неизвестны", - сказали в пресс-службе.

В январе в рамках всемирного экономического форума обсуждалась подготовку к возможной пандемии или эпидемии из-за "болезни Х", которая может привести многократному росту смертности по сравнению с коронавирусом. В Роспотребнадзоре тогда заявили, что Россия обладает необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам, в том числе, "болезни Х", может своевременно и адекватно реагировать на угрозы.