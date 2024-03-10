Женщина погибла при попадании снаряда в жилой дом в курском селе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области сообщил об обстреле с украинской стороны территории Глушковского района.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также повреждено еще одно домовладение. В населенном пункте частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды.

Ранее в Курской области была объявлена ракетная опасность.