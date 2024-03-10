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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 марта

Ракетная опасность в Курской области, сбитые БПЛА под Белгородом, референдум в Ирландии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Женщина погибла при попадании снаряда в жилой дом в курском селе. Ее супруг получил обширные ожоги.

- Ракетная опасность объявлена в Курской области. Об этом сообщил губернатор Старовойт.

- Минобороны заявило о поражении четырех беспилотников ВСУ над Белгородской областью за ночь. О разрушениях не сообщается.

- Ирландцы отклонили поправки в Конституцию о семье и роли женщины. Против нововведений высказались почти 74 % голосовавших граждан.

- Байден заявил, что США никогда не оставят Израиль. По его словам, не существует красных линий, перейдя которые, страна лишилась бы американской поддержки.

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