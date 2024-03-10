Шесть белгородских муниципалитетов подверглись атакам ВСУ за сутки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины по территории региона за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено восемь минометных снарядов. Над поселком Разумное системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В Валуйском городском округе в селе Новопетровка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе по селу Козинка выпущено три минометных снаряда, по окраине села Заречье-Второе - 10 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В селе Безымено с БПЛА сброшено взрывное устройство на частное жилое домовладение. Никто не пострадал. От взрыва в доме выбиты окна и повреждена линия газоснабжения. Под минометный обстрел попало село Пороз - установлено четыре прилета. Обошлось без последствий. В селе Дроновка четырьмя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. В районе города Грайворон средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле.

В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Староселье - установлено 10 прилетов. В районе поселка Красная Яруга системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли хутор Мухин - зафиксировано 72 гранатометных выстрела. Пострадавших нет. В результате обстрела есть различные повреждения в двух частных жилых домовладениях, также поврежден один автомобиль.

Как сообщил Гладков, в Яковлевском городском округе над селами Гостищево и Озерово системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа - по одному в каждом населенном пункте. Обошлось без последствий на земле.