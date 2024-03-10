Три дрона-камикадзе атаковали белгородский поселок Горьковский

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе территории Грайворонского городского округа.

"Поселок Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке трех дронов-камикадзе со стороны ВСУ. Два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом", - сообщил он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Глава региона отметил, что пострадавших нет.

В результате взрыва внутри дома имеются повреждения, также выбиты окна.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что шесть белгородских муниципалитетов подверглись атакам ВСУ за минувшие сутки.