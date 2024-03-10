Над Ленинградской областью уничтожен украинский дрон

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Ленинградской областью, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Попытка атаки пресечена около 18:00 мск.

Губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале уточнил, что дрон уничтожили в Тосненском районе.

"Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Был введен режим закрытия воздушного пространства. Силами ПВО объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района", - написал он.

Дрозденко отметил, что жертв и разрушений нет.