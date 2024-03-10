Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов в "Пулково" сняты

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме, сообщает Росавиация.

Ранее на работу аэропорта с 17:00 воскресенья были введены ограничения для обеспечения безопасности полетов судов гражданской авиации.

Они были сняты в 18:22, уточняет Росавиация. За время их действия на запасные аэродромы ушли три рейса.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Ленинградской областью.