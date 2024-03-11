В СВР заявили, что Штаты планируют кибератаки на ДЭГ на президентских выборах в России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют кибератаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах президента РФ, а также пытаются добиться снижения явки, чтобы поставить под сомнение их итоги, заявили в Службе внешней разведки России.

"При участии ведущих американских IT-специалистов предполагается осуществить кибератаки на систему дистанционного электронного голосования, которые сделают невозможным учет голосов значительной доли российских избирателей", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-бюро СВР.

В нем отмечается, что администрация президента США ставит перед американскими НПО задачу добиться снижения явки на предстоящих выборах, "с подачи Вашингтона через оппозиционные интернет-ресурсы распространяются призывы к гражданам РФ игнорировать выборы".

"По расчетам Вашингтона, полученное таким образом "сокращение явки" даст Западу повод поставить под сомнение итоги выборов", - заявили в СВР.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.