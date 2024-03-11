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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Хакеры прерывали работу заводов бельгийской пивоварни Duvel

Хакеры прерывали работу заводов бельгийской пивоварни Duvel
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На пяти заводах бельгийской Duvel на прошлой неделе прерывалось производство пива из-за кибератаки, сообщает VRT.be со ссылкой на заявления компании.

Атака 6 марта затронула пять заводов - четыре в Бельгии и один в Канзас-Сити в США. К утру 11 марта возобновилась работа всех этих площадок. Атаку заметила встроенная система безопасности компании, которая дала сигнал тревоги и отключила сервера. Это привело к остановке производства. Системы компании атаковал вирус-вымогатель.

Ответственность за взлом взяла на себя группировка Stormous. Хакеры потребовали заплатить им выкуп до 25 марта, заявив, что украли у компании 88 гигабайт данных и выложат их в интернет, если не получат деньги в срок, сообщало профильное издание The Drinks Business. Какая именно информация была украдена, неясно.

Представитель Duvel заверяла, что на поставки пива инцидент не должен был сказаться, на складах достаточно товара.

Расследование атаки продолжается, Duvel пока не вправе раскрывать подробности.

Компания Duvel была основана в 1871 году, она больше всего известна одноименным элем. Также она выпускает пиво под брендами Chouffe, Vedett и Liefmans. В 2022 году выручка компании составила 583 млн евро, в тот год она произвела 230 млн литров пива.

США Канзас-Сити Бельгия Duvel
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