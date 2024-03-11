Бывший замглавы Минобороны Кузьменков стал замдиректора Росгвардии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Бывший заместитель министра обороны Алексей Кузьменков назначен на должность замдиректора Росгвардии.

"Указом Президента Российской Федерации генерал-полковник Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии", - сообщается в телеграм-канале Росгвардии.

В ведомстве отметили, что ранее Кузьменков занимал должность заместителя министра обороны, отвечая за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

В 2019 году Кузьменков уже был назначен замдиректора Росгвардии. До этого он занимал должность заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.

Кузьменков родился в 1971 году, работал на различных должностях в министерстве обороны РФ. В сентябре 2018 года был назначен на должность заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.