Ракетная опасность объявлена в Курской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал губернатор.

До этого ракетная опасность в Курской области была объявлена утром 10 марта. Она действовала около 4 часов.