Ракетная опасность отменена в Курске

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отключении сигнала ракетной опасности в областном центре. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сигнал ракетной опасности в Курске был запущен около 8:00 воскресенья.

Утром 10 марта Старовойт сообщил в своем телеграм-канале об обстреле со стороны Украины села Кульбаки Глушковского района, погибла женщина.

Позднее губернатор рассказал об обстреле ВСУ территории Кореневского района.