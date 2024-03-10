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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Ракетная опасность отменена в Курске

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отключении сигнала ракетной опасности в областном центре. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сигнал ракетной опасности в Курске был запущен около 8:00 воскресенья.

Утром 10 марта Старовойт сообщил в своем телеграм-канале об обстреле со стороны Украины села Кульбаки Глушковского района, погибла женщина.

Позднее губернатор рассказал об обстреле ВСУ территории Кореневского района.

Курская область Роман Старовойт
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