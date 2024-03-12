Три беспилотника сбиты над Тульской и Курской областями

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Три украинских беспилотника были ликвидированы ночью 12 марта над двумя регионами РФ.

Два из них сбиты над территорией Курской области. "Украинские БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом", - сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Один беспилотник уничтожен силами ПВО над Тульской областью, сообщило министерство по региональной безопасности региона. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.