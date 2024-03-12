Собянин сообщил о сбитом в Раменском городском округе беспилотнике

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Система ПВО отразила атаку беспилотника в Раменском городском округе, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В течение ночи три дрона были сбиты над Курской областью, один - над Тульской областью, также атаке подвергся Белгородский район, где БПЛА сбросил 4 взрывных устройства. В Орле украинский беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса.