Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.

В ночь на 12 марта ракетная опасность была объявлена в Курской области.