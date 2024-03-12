В калужском аэропорту сняли временные ограничения

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в международном аэропорту "Калуга" в ночь на вторник для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов, с 05:17 воздушная гавань работает штатно, сообщила Росавиация.

"Временные ограничения в Грабцево (аэропорт "Калуга" - ИФ) действовали с 02:57 до 05:16. За время их действия уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, воздушную гавань закрывали из-за введения плана "Ковер". Открыть аэропорт успели до первых рейсов во вторник.

Согласно расписанию рейсов, ближайшие вылет и прилет самолетов в аэропорту запланированы после полудня.