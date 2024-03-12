Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

В калужском аэропорту сняли временные ограничения

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в международном аэропорту "Калуга" в ночь на вторник для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов, с 05:17 воздушная гавань работает штатно, сообщила Росавиация.

"Временные ограничения в Грабцево (аэропорт "Калуга" - ИФ) действовали с 02:57 до 05:16. За время их действия уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было", - говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, воздушную гавань закрывали из-за введения плана "Ковер". Открыть аэропорт успели до первых рейсов во вторник.

Согласно расписанию рейсов, ближайшие вылет и прилет самолетов в аэропорту запланированы после полудня.

Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС возбудила дело в отношении S7 за необоснованное установление цен

ФАС возбудила дело в отношении S7 за необоснованное установление цен
Военная операция на Украине

Нижегородский аэропорт "Стригино" утром ограничивал работу

Военная операция на Украине

Губернатор Ленобласти сообщил о сбитом у города Кириши беспилотнике

Военная операция на Украине

В Орле пожар на нефтебазе после удара БПЛА хотят локализовать на площади в 100 кв. м

Военная операция на Украине

Собянин сообщил о сбитом в Раменском городском округе беспилотнике

В РФ начинает действовать запрет на публикацию соцопросов к выборам президента

В РФ начинает действовать запрет на публикацию соцопросов к выборам президента

В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

В WADA заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует антидопинговому кодексу

Что произошло за день: понедельник, 11 марта

Андрей Булыга назначен замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению

Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук

Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });