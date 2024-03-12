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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

В Кстовской промзоне локализовали пожар на установке предприятия ТЭК

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кстовской промзоне в Нижнем Новгороде успели вовремя применить спецсредства и эвакуировать сотрудников в связи с пожаром на установке предприятия ТЭК, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Установка загорелась после удара беспилотников. Возгорание локализовано, его продолжают тушить.

По оценке губернатора, "сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно". В тушении участвуют сотрудники областного управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия, а также пожарный поезд Горьковской железной дороги.

"По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников", - добавил Никитин. - Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра".

Пострадавшее предприятие он не назвал.

Росавиация сообщала, что работу нижегородского аэропорта "Стригино" ограничивали с 05:04 до 07:59 по Москве из соображений безопасности гражданских самолетов.

Глеб Никитин МЧС Росавиация Роспотребнадзор Стригино Нижний Новгород Кстово
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