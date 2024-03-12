В Кстовской промзоне локализовали пожар на установке предприятия ТЭК

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В Кстовской промзоне в Нижнем Новгороде успели вовремя применить спецсредства и эвакуировать сотрудников в связи с пожаром на установке предприятия ТЭК, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. Установка загорелась после удара беспилотников. Возгорание локализовано, его продолжают тушить.

По оценке губернатора, "сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно". В тушении участвуют сотрудники областного управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия, а также пожарный поезд Горьковской железной дороги.

"По оперативной информации, пострадавших нет. Работа спецсредств позволила вовремя принять меры и эвакуировать сотрудников", - добавил Никитин. - Специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра".

Пострадавшее предприятие он не назвал.

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