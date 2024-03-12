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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Штрафы в КоАП для банков за недобросовестную рекламу кредитов могут вырасти вдвое

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект, который в два раза повышает административные штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг и вводит штрафы для микрофинансовых организаций (МФО).

Документ № 411312-8 был внесен в июле 2023 г. в парламент Брянской областной думой и несколько раз дорабатывался. В рамках первого чтения он вводил штрафы за нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.

Сейчас, согласно п. 6 ст. 14.3 КоАП, реклама банками кредитных услуг без полной информации о стоимости кредита (то есть с указанием какого-то одного условия, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита) влечет штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. руб. для юридических лиц.

Поддержанный депутатами комитета законопроект предлагает переформулировать п. 6 ст. 14.3 КоАП и ввести штрафы как для банков, так и для МФО за рекламу кредитов, содержащую информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. Штраф для должностных лиц составит от 40 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн 600 тыс. руб.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Документ планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 19 марта.

КоАП Госдума
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