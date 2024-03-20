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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

Дума удвоила штрафы для банков за недобросовестную рекламу кредитов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который в два раза повышает административные штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг и вводит штрафы для микрофинансовых организаций (МФО).

Законопроект № 411312-8 в июле 2023 года в палату внесла Брянская областная дума. Затем его несколько раз дорабатывали. В рамках первого чтения он вводил штрафы за нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.

Сейчас, согласно п. 6 ст. 14.3 КоАП, реклама банками кредитных услуг без полной информации о стоимости кредита (то есть с указанием какого-то одного условия, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита) влечет штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до 800 тысяч рублей для юридических лиц.

Принятый закон предлагает переформулировать п. 6 ст. 14.3 КоАП и ввести штрафы как для банков, так и для МФО за рекламу кредитов, содержащую информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. Штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 600 тысяч до 1,6 млн рублей.

Одновременно в КоАП вводится новый вид штрафа: "Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи". Согласно пояснительной записке, речь идет о практике спам-звонков, широко распространённой среди компаний, кредитных и микрофинансовых организаций и главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично.

Нарушение требований к рекламе в сетях электросвязи влечет штрафы: для граждан - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 1 млн рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

МФО Брянская областная дума Госдума
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