Губернатор Курской области объявил ракетную опасность

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности.

"Курский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в среду.

Глава региона также проинформировал о работе системы ПВО над Курским районом.