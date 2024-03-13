Губернатор Курской области снова объявил ракетную опасность

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности.

"Глушковский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в среду.

Это второе объявление ракетной опасности в Курской области за 13 марта. Первый раз ракетная опасность объявлялась ночью в Курском районе.