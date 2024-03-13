Два белгородских села остались без света после уничтожения беспилотника

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении украинского беспилотника в районе села Круглое.

"В районе села Круглое Красненского района сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное.